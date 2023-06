Tom Holland hängt mit seinen «Spider-Boys» im Gruppenchat ab

Holland ist zwar der aktuelle Spider-Man, im 2021 erschienenen «Spider-Man: No Way Home» waren aber auch Maguire und Garfield zu sehen. Am Set des Films sei es wundervoll gewesen, wie Holland meint. Er habe demnach auch die Chance dazu bekommen, sich mit Garfield auszusprechen, von dem er die Rolle quasi übernommen hat. Er hatte verpasst, mit seinem Kollegen darüber zu sprechen, nachdem er zum neuen Peter Parker wurde.