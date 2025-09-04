Tom Holland spricht offen über ADHS- und Legasthenie-Diagnose

Kreativität als Schlüssel zum Erfolg

Der Marvel–Schauspieler schwört dabei auf eine ganz besondere Methode: Er zapft sein inneres Kind an. Durch «Spielen» bereitet sich Holland auf jede seiner Rollen vor. «Jede Art, wie man als junger Mensch oder als Erwachsener mit etwas interagieren kann, das einen dazu zwingt, kreativ zu sein und ausserhalb der gewohnten Bahnen zu denken», beschreibt er seine Herangehensweise. Holland ist überzeugt davon, dass diese Art der kreativen Arbeit entscheidend ist: «Je mehr wir solche Sachen machen, desto besser wird es.»