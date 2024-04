Tom Holland spricht über Pläne für «Spider-Man 4»

Es sei für ihn nach «Spider–Man: Homecoming», «Spider–Man: Far From Home» und «Spider–Man: No Way Home» das erste Mal, so früh in diesen gestalterischen Prozess involviert zu sein, erklärt Holland. Er schaue zu und lerne. Für ihn sei das «eine wirklich spassige Phase. Wie ich schon sagte, jeder will, dass es passiert. Aber wir wollen sichergehen, dass wir nicht zu viel von denselben Dingen machen.»