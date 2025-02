Tom Kaulitz schiesst heisses Foto von Heidi Klum in roten Dessous

Die vierfache Mutter und ihr Mann scheinen ihren Ausflug nach Las Vegas in vollen Zügen zu geniessen. In den vergangenen Tagen hatte Klum bereits einige Einblicke gegeben. Darunter auch einen Clip, in dem sie in einem schwarzen Minikleid mit Cocktail durch den Flur ihres Hotels tänzelt. Ein anderes Video zeigt sie neben ihrem Mann bei musikalischer Unterhaltung in einem Casino–Resort. Darin streichelt der Gitarrist von Tokio Hotel mit seiner Hand an ihrem Bein entlang. Auch Bett–Kuscheleinheiten im berühmten Wynn Hotel postete die Model–Mama. Zudem zeigen weitere Aufnahmen das Paar Arm in Arm im Casino sowie stilecht vor einem Spielautomaten. «Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast», schrieb sie am Samstag auf ihrem Instagram–Account.