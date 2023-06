Am Set der «Bergretter»

Vor dem Urlaubs-Posting gab Klum noch einen Einblick in einen besonderen TV-Dreh. «Vielen Dank an die ‹Bergretter› und das Team für eine unvergessliche Zeit», schrieb das Model zu mehreren Bildern, die sie in einem Dirndl gekleidet am «Die Bergretter»-Set zeigen. Dass Klum in der ZDF-Serie mitspielt, steht bereits seit Mai fest. «Ja, es stimmt! Aufregende gemeinsame Drehtage liegen hinter uns. Was für eine Gaudi!», hiess es dabei auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie zu einem gemeinsamen Foto von Klum und dem Cast.