Tom Kaulitz und Heidi Klum ziehen Weihnachten vor

Weihnachten mit den Familien

Im Interview mit RTL verrieten die Künstler dann noch ein paar Details zu den eigenen Weihnachtsfesten. Am Überraschendsten ist wohl, dass Tom Kaulitz, Ehefrau Heidi Klum (50) und ihre Kinder in diesem Jahr Weihnachten früher feiern. «Wir feiern zum Beispiel dieses Jahr bei uns Weihnachten zehn Tage früher», sagt Tom. Sein Bruder Bill, der traditionell auch mit in Los Angeles feiert, ist davon allerdings nicht so begeistert. «Das finde ich nicht schön [...] Tom und Heidi haben mir gestern in der Küche erzählt: ‹Ach übrigens, Weihnachten ist schon am 15. dieses Jahr›.» So passe es besser in die vollen Terminkalender.