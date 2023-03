Gemeinsam mit unter anderem Tom Petty und Mike Campbell baute Tom Leadon 1970 in Florida die Band Mudcrutch auf. Nach nur einem Jahr verliess Leadon die Gruppe, um zu seinem Bruder nach Los Angeles zu ziehen. Mudcrutch brach 1975 zusammen, aus ihr ging die deutlich bekanntere Formation Tom Petty and the Heartbreakers hervor.