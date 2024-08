Tom Pelphrey und Kaley Cuoco haben sich verlobt

Die US–amerikanische Schauspielerin Kaley Cuoco (38) hat sich verlobt. Wie der «Big Bang Theory»–Star via Instagram–Story am Mittwoch bekannt gab, hat ihr Partner, Schauspiel–Kollege Tom Pelphrey (42), anscheinend die Frage aller Fragen gestellt. Offensichtlich lautete die Antwort von Cuoco «Ja», denn auf dem Schnappschuss präsentiert sie sich mit einem dicken Klunker am Finger – inklusive breitem Grinsen. Als einzigen Kommentar schrieb sie dazu: «Wundervolles Wochenende.»