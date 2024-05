Tom Selleck: Kein Ruhestand in Sicht trotz drohender Serien-Absetzung

Nach 14 Jahren will der Sender CBS im kommenden Winter die erfolgreiche Krimi–Serie «Blue Bloods – Crime Scene New York» einstellen. Seit 2010 ist «Magnum»–Star Tom Selleck (79) in der US–amerikanischen TV–Serie als New Yorker Polizist Frank Reagan in einer der Hauptrollen zu sehen. Dass die Serie dieses Jahr enden soll, will der 79–Jährige nicht wortlos hinnehmen. Stattdessen setzt er sich für weitere Staffeln ein. Im Interview mit dem «Town & Country»–Magazin sagte er: «Was auch immer mit ‹Blue Bloods› passiert, ich werde sicherlich nicht mit der Schauspielerei aufhören. Ich hoffe immer noch, dass CBS zur Besinnung kommt.»