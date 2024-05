Tom Selleck zahlte 1.000 Dollar Bonus an alle «Magnum»-Mitarbeiter

Tom Selleck steckte das Geld anschliessend nicht in die eigene Tasche: Er liess «Tausend–Dollar–Schecks an jedes reguläre Mitglied» des Teams sowohl auf Hawaii als auch in Los Angeles ausstellen. «Als die Schecks kamen, bekam ich ein Foto von unserer L.A.–Crew, die mit einem breiten Grinsen auf einer Tribüne stand», schrieb er. «Die Bildunterschrift lautete: ‹Danke, Tom, was für eine grosse Geste.› Das hat mich glücklich gemacht.»