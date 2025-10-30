«Tom war nicht happy»: Colin Farrell über betrunkenen Drehtag

In jenem Moment wandte sich der Mime ans Publikum der «The Late Show» und versicherte, dass sein damaliges Verhalten «nicht cool» gewesen sei, die Menschen im TV–Studio jedoch bedenken sollten, dass er zwei Jahre später in eine Entzugsklinik gegangen sei. Seine Massnahme, direkt weiterzutrinken, habe «in diesem Moment funktioniert». Er trank «ein paar Bier» und ging zum Set, um «einen der schlimmsten Tage, die ich je an einem Filmset erlebt habe», zu durchleben.