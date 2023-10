Tom Wlaschiha und Stephanie Stumph moderieren SemperOpernball 2024

Nicht nur ein Ball, ein Lebensgefühl

«Der SemperOpernball ist fester Bestandteil des Lebensgefühls meiner Heimatstadt Dresden», wird Stumph in einer Pressemitteilung zitiert. «Es ist mir eine grosse Ehre, als Moderatorin an der Seite von Tom Wlaschiha durch dieses traditionsreiche Event führen zu dürfen und damit den Neustart des Balls nach vier Jahren Pause mitzugestalten.» Bei dem Comeback handle es sich laut der Mitteilung um einen «runderneuerten Ball», bei dem am 23. Februar in und vor der Semperoper Dresden gefeiert werden soll.