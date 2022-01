Tomaso Trussardi gratuliert Michelle Hunziker zum Geburtstag

Moderatorin Michelle Hunziker feiert am Montag (24.1.) ihren 45. Geburtstag. Es ist ihr erster Geburtstag seit vielen Jahren als Single, sie und Ehemann Tomaso Trussardi (38) gaben vor einer Woche die Trennung offiziell bekannt. Und doch postete er nun einen öffentlichen Gruss: «Alles Gute zum Geburtstag an eine grossartige Frau», ist in einer Instagram-Story zu lesen.