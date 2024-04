Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln: Kann man keimendes Gemüse noch essen?

Vorsicht bei austreibenden Kartoffeln und Tomaten

Kartoffeln sind für ihre lange Haltbarkeit bekannt – am besten in dunklen und kühlen Räumen gelagert. Ist es in der Wohnung aber zu warm, passiert es nicht selten, dass aus den Kartoffeln Knospen wachsen. Mit der Zeit wird die Knolle runzelig und bildet im Inneren eine für den Menschen giftige Substanz mit dem Namen Solanin. Je mehr Triebe auf der Kartoffel zu sehen sind, desto mehr Solanin befindet sich in ihr.