Tommi Schmitt: «Fussball ist sehr wichtig für mein Seelenheil»

Wie viel Platz nimmt Fussball in Ihrem Leben ein?

Schmitt: Der Job in der Medienbranche läuft sehr antizyklisch und selten planbar, aber immer, wenn ich es schaffe, gehe ich ins Stadion. Am liebsten zu Auswärtsspielen, da spürt man den Fussball einfach am meisten. Ich kicke auch selbst einmal in der Woche mit einer Hobbytruppe. Darüber hinaus checke ich in der Kicker-App jeden Tag, welches Spiel heute im Fernsehen läuft und die Stimmung am Wochenende steht und fällt tatsächlich mit dem Ausgang der Partie meiner Borussia aus Mönchengladbach. Sagen wir so: Ich hatte im vergangenen Jahr oft schlechte Laune. Das mag pathetisch klingen: Aber Fussball ist sehr wichtig für mein Seelenheil und eine relevante Konstante in meinem Leben. Deshalb halte ich ihn auch aus ganz egoistischen Gründen für sehr schützenswert.