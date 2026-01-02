Tommy Lee Jones' Tochter tot in Hotel in San Francisco aufgefunden

Kleine Filmauftritte in Filmen des Vaters

Victoria Jones trat in jungen Jahren selbst vor die Kamera. Ihren ersten Auftritt hatte sie 2002 an der Seite ihres Vaters in der Sci–Fi–Komödie «Men in Black II». Drei Jahre später wirkte sie in dem Drama «Three Burials – Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada» mit – einem Film, bei dem Tommy Lee Jones selbst Regie führte und ihre Stiefmutter Dawn Laurel–Jones als Standfotografin arbeitete. Zudem war Victoria 2003 in einer Episode der erfolgreichen Teenie–Serie «One Tree Hill» zu sehen.