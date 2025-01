Tommy Lee: Platten-Promo während Feuer-Drama «interessiert keinen»

«Es macht mich verdammt krank»

In seinem Post richtet sich der Schlagzeuger der Kult–Band Mötley Crüe und Ex–Ehemann von Pamela Anderson (57) direkt an seine Musik–Kollegen: «Es macht mich verdammt krank zu sehen, dass die meisten Leute sich nur um ein Posting auf lahmarschigen sozialen Medien kümmern! Leute, im Moment interessiert es niemanden, wann eure Platte rauskommt oder das nächste Konzert ist, wenn so viele Leute mitten in einer der grössten Katastrophen aller Zeiten stecken!»