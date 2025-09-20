Toni Collette: «Wake Up Dead Man» besser als ihre eigener «Knives Out»

Hollywood gibt sich die Klinke in die Hand

Der kommende Film, den sie bereits gesehen hat, sei «der beste» der Reihe, verrät die Schauspielerin dem Magazin «Us Weekly». «Es ist ein verdammt toller Film», behauptet Collette, die stolz auf ihre Kolleginnen und Kollegen sowie auf Regisseur Rian Johnson (51) sei. Toni Collette habe bisher nichts derartiges gesehen – obwohl sie zunächst Bedenken hatte. Vor der Premiere hatte sie noch gehofft, nicht einzuschlafen, wie sie lachend erzählt. Sie sei allerdings vor der Leinwand «wie elektrisiert» gewesen.