Toni Garrn kämpft mit «Stiftung RTL» für Schulbau in Uganda

Für Topmodel Toni Garrn sind solche Begegnungen der Grund ihres aktuellen Engagements. «Die Besuche hier sind für mich das Schönste an meiner Arbeit», erklärt die 33–Jährige in einem Statement, die diesmal als Projektpatin der «Stiftung RTL – Wir helfen Kindern» nach Uganda gereist ist. «Mich für sie einzusetzen ist Teil meines Lebens, das fühlt sich nicht nach Engagement oder Job an.» Auch wenn sie nicht berühmt wäre, würde sie genau das Gleiche machen: «Mir liegen die Menschen, die Kinder so am Herzen.»