Toni Garrn: So steht es um ihre Familienplanung

Toni Garrn: «Möchte weitere Kinder»

Als ihre Tochter später zudem ihren Schlafrhythmus änderte, «raubte mir das oft den Schlaf», erzählt das Model. «Ja, da war ich an manchen Tagen überfordert. Doch was ist daran so schlimm, das offen zu sagen?» Nach der schwierigen Anfangszeit sei sie nun im Mutterdasein angekommen. Garrn schliesst auch weiteren Nachwuchs nicht aus, ganz im Gegenteil: «Für mich steht fest, dass ich weitere Kinder haben möchte.»