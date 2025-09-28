Toni Garrn und Shailene Woodley feiern nachhaltige Mode

Toni Garrn (33) zählte am Samstagabend zu den Stargästen bei den CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 im Rahmen der Mailänder Modewoche. Dazu erschien das deutsche Model in einem Kleid von Gucci aus dem Jahr 2012.
Toni Garrn schwärmt von ihrem «Archiv–Kleid»
Auf ihrem Instagram–Account postete die Mutter einer vierjährigen Tochter Einblicke in den Abend und verriet dabei, dass sie ein «Archiv–Kleid» von Gucci trage. Das blaue Kleid wartet mit einem Neckholder, Rüschen und einem hochen Beinschlitz auf. Sie habe eine «Date–Night mit meinem vielleicht liebsten Gucci–Kleid», liess Garrn wissen und würdigte «die grossartige Arbeit, die nachhaltigen Zwecke hervorzuheben». Zu ihrem Vintage–Look hatte sie ihren blonden Locken offen frisiert.
Auch Schauspielerin Shailene Woodley (33) posierte im Teatro Alla Scala für die Fotografen. Sie glänzte in einem trägerlosen Federkleid. Als Accessoire trug der «Big Little Lies»–Star eine schillernde silberne Halskette und trug ihre brünetten Locken zu einer schicken Hochsteckfrisur gesteckt. Ihr glamouröser Auftritt erfolgt, nachdem Anfang des Monats berichtet wurde, dass sie und «Emily in Paris»–Schauspieler Lucas Bravo (37) sich nach einer rund sechsmonatigen Beziehung getrennt haben sollen.
Weitere Promi–Gäste waren unter anderem Schauspielerin Victoria Silvstedt (51), «White Lotus»–Star Michelle Monaghan (49) und «Vogue»–Ikone Anna Wintour (75).