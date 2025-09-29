Toni Garrn und Shailene Woodley feiern nachhaltige Mode

Toni Garrn schwärmt von ihrem «Archiv–Kleid»

Auf ihrem Instagram–Account postete die Mutter einer vierjährigen Tochter Einblicke in den Abend und verriet dabei, dass sie ein «Archiv–Kleid» von Gucci trage. Das blaue Kleid wartet mit einem Neckholder, Rüschen und einem hochen Beinschlitz auf. Sie habe eine «Date–Night mit meinem vielleicht liebsten Gucci–Kleid», liess Garrn wissen und würdigte «die grossartige Arbeit, die nachhaltigen Zwecke hervorzuheben». Zu ihrem Vintage–Look hatte sie ihren blonden Locken offen frisiert.