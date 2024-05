Toni Kroos beendet nach der Heim-EM seine Karriere

«Schluss bei Real. Schluss mit Fussball.»

Er habe lange darüber nachgedacht und sei in den vergangenen Tagen zu dem Entschluss gekommen, dass seine zehnte Saison mit Real Madrid «auch gleichzeitig meine letzte Saison mit Real ist», erzählt er im Podcast «Einfach mal Luppen». Wer ihm in der Vergangenheit näher zugehört habe, dem sei bekannt, dass es für ihn nur infrage komme, auch bei dem Verein seine Karriere zu beenden. «Und wer jetzt 1 plus 1 zusammenzählen kann, der weiss hiermit auch, dass meine letzte Saison bei Real auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real. Schluss mit Fussball.»