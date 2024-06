Toni und Felix Kroos über die EM, ihren Podcast und Fan-Erlebnisse

Felix: Wir durften ja zunächst auf der Tribüne dabei sein. Und dann standen wir mit dir auf dem Rasen. Das war einfach so herzlich, man hat einfach über den ganzen Abend hinweg ehrliche Bewunderung und einen ganz grossen Dank von den Fans und dem Verein an dich gespürt – das war keine Show, das war nicht aufgesetzt oder inszeniert. Da lag Liebe in der Luft. Der Abend war eigentlich schon perfekt. Dass er dann mit dem Sieg in London noch überboten wurde ...