Tony Awards 2024: Alicia-Keys-Musical führt Nominierungen an

Schauspielstars in der Nominierungsliste

Zu den prominenten Namen unter den Nominierten zählen dieses Jahr zudem «Succession»–Star Jeremy Strong (45), der als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück («An Enemy of the People») nominiert ist. Liev Schreiber (56, «Doubt: A Parable») wird mit ihm konkurrieren. Rachel McAdams (45) könnte als beste Hauptdarstellerin in einem Theaterstück («Mary Jane») abräumen. Eddie Redmayne (42) hat die Chance auf den Preis als bester Hauptdarsteller in einem Musical («Cabaret at the Kit Kat Club»), Daniel Radcliffe (34) als bester Nebendarsteller in einem Musical («Merrily We Roll Along») und Jim Parsons (51) als bester Nebendarsteller in einem Theaterstück («Mother Play»).



Die Verleihung der 77. Tony Awards findet am 16. Juni 2024 in New York City statt.