Tony Marshalls Sohn Marc trauert um seinen Vater

Gesundheitliche Probleme

Der in Baden-Baden geborene Tony Marshall starb am 16. Februar im Alter von 85 Jahren. Am 3. Februar hatte der Schlagersänger noch seinen Geburtstag gefeiert. Marshall hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So litt er an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, erkrankte schwer an Covid-19 und musste im Mai 2022 notoperiert werden. Er hinterlässt seine Frau Gabi und drei Kinder.