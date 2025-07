«Too Much» von Lena Dunham ist das «Girls» für Mitdreissiger

2012 brachte die damals 26–jährige Lena Dunham (39) mit «Girls» einen ungeschönten Gegenentwurf zu «Sex and the City» heraus: Auch hier ging es um vier Freundinnen in New York – aber der Sex sah nicht immer sexy aus, die Freundschaften waren alles andere als perfekt, und die Serie wollte einem nicht weismachen, dass man sich mit einer wöchentlichen Kolumne ein Apartment in Manhattan leisten kann.