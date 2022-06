Nur Superhelden haben es bislang geschafft, Fliegerass Maverick in die Schranken zu weisen. Disneys «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» mit Benedict Cumberbatch (45) liegt derzeit bei rund 950 Millionen US-Dollar auf der Zwei, Spitzenreiter ist Sonys «Spider-Man: No Way Home» und Tom Holland (26) mit sensationellen 1,9 Milliarden US-Dollar. Zumindest an Doctor Strange dürfte Cruise wohl noch mit seinem Kampfjet vorbeiziehen können.