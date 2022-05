«Top Gun: Maverick» mit Tom Cruise: Hommage an einen Filmklassiker

Klassische Fortsetzung als Geschenk an die Fans

Regisseur Joseph Kosinski (48) und Produzent Jerry Bruckheimer (78), letzterer brachte bereits das Original auf den Weg, wussten augenscheinlich um die Verantwortung, die eine Fortsetzung eines Filmklassikers mit sich bringt. Der Film ist nicht nur stilistisch eine gelungene Hommage an Tony Scotts (1944-2012) Original und lässt liebgewonnene Szenen wieder aufleben, sei es Cruise auf einem Motorrad mit Aviator-Sonnenbrille und Lederjacke im Sonnenuntergang, Jukebox-Abende in der Bar oder athletische Ballspiele am Strand. Er bedient sich auch alter Szenen und knüpft damit inhaltlich einwandfrei an den Klassiker an.