«Top Gun: Maverick» schiebt sich an «Avengers: Infinity War» vorbei

Weltweit liegt «Avengers: Infinity War» weiter vor «Top Gun: Maverick»

In der internationalen Rangliste ist «Top Gun: Maverick» (noch) nicht ganz so erfolgreich. Dort liegen Tom Cruise und Co. «nur» auf Rang 13. Global spielte der Film bisher 1,383 Milliarden Dollar (etwa 1,377 Milliarden Euro) ein. «Avengers: Infinity War» landet international mit 2,048 Milliarden Dollar (knapp 2,039 Milliarden Euro) auf dem fünften Platz. «Titanic» liegt mit knapp über 2,2 Milliarden Dollar gar auf Platz drei.