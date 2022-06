Nächster Meilenstein an den Kinokassen für «Top Gun: Maverick»: Das Fliegerspektakel mit Tom Cruise (59) hat jetzt laut «The Hollywood Reporter» weltweit über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Die Fortsetzung des Kultfilms von 1986 ist erst der 50. Film in der Geschichte, dem diese Leistung gelingt. Nach «Spider-Man: No Way Home» (2021) ist «Top Gun 2» der zweite Film, der seit der Corona-Pandemie die Milliarden-Schallmauer durchbricht.