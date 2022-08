Neue Nummer 7 in ewigen US-Kinocharts

«Top Gun: Maverick» überholt «Titanic» an den US-Kinokassen

«Top Gun: Maverick» hängt «Titanic» ab - zumindest in den USA. In den ewigen amerikanischen Kinocharts liegt das Action-Sequel mit Tom Cruise nun auf Platz sieben. In der weltweiten Rangliste sieht das aber noch anders aus.