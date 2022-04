«Top Gun: Maverick»: William und Kate bekommen Privatvorführung

Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) gehören zu den ersten Menschen, die «Top Gun: Maverick», die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Kulthits aus dem Jahr 1986, gesehen haben. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, hat Tom Cruise (59) höchstpersönlich ein exklusives Privatscreening für die Royals organisiert. Der Hollywood-Star soll dafür das IMAX-Kino am Leicester Square in London gemietet haben. Der reguläre Kinostart für die Fortsetzung des Fliegerabenteuers ist in Deutschland am 26. Mai.