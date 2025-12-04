Top oder Flop? Diese neuen TV-Shows liefen 2025 an

«Die Unzerquizbaren» und «Die Stefan Raab Show»

RTL setzte auch ein Jahr nach seinem Comeback Hoffnungen auf Stefan Raab. Am 15. November startete «Die Unzerquizbaren» zur Primetime. Raab und Elton traten als eingespieltes Quiz–Duo gegen fünf Kandidaten an. Laura Wontorra moderierte, im Jackpot warteten maximal 100.000 Euro. Das Publikum zeigte sich von Beginn an zurückhaltend: Nur 880.000 Zuschauer schalteten die Premiere ein, in der werberelevanten Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen reichte es damit für magere 8,3 Prozent Marktanteil. Folge zwei am 22. November sackte auf 670.000 Zuschauer ab, 6 Prozent Marktanteil.