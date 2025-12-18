Topmodel Emily DiDonato erwartet ihr drittes Kind

Die Familie von Emily DiDonato (34) und Ehemann Kyle Peterson wächst: Das Paar erwartet sein drittes Kind, wie das New Yorker Topmodel via Instagram verkündet. «Überraschung!», schreibt sie im Post und verrät, dass das Baby im Frühling 2026 zur Familie stossen wird.
Dazu veröffentlicht Emily DiDonato drei «Hinter der Kulisse»–Bilder eines Schwangerschafts–Fotoshootings in einem Garten. Das Model steht vor einer weissen Leinwand, trägt eine weisse Jeans und ein weisses T–Shirt, das sie hochhebt, um ihren Babybauch zu präsentieren.
Auf dem zweiten Bild ist auch Tochter Teddy (4) abgebildet. Sie reicht ihrer Mutter gerade bis zum Bauchnabel und sendet dem ungeborenen Baby einen Kuss zu. Ihr jüngerer Bruder Oliver (2) und Papa Kyle Peterson sind nicht auf den veröffentlichten Bildern zu sehen. In der Kommentarspalte des Beitrags häufen sich Gratulationen von Fans des Models, das auf Instagram 2,8 Millionen Followers zählt.
Nach einer Fehlgeburt folgt das dritte Glück
Über ihre Erfahrungen als Mutter erzählte die New Yorkerin zuvor ausführlich in einem Text auf ihrer Webseite. In «Was ich als zweifache Mutter gelernt habe» äusserte sie im Juni – ein halbes Jahr vor Verkündung der erneuten Schwangerschaft – ihre Gedanken über ein mögliches drittes Kind. «Die grosse Frage: Will ich ein drittes Kind?», schrieb sie im Artikel und beantwortete das so: «Manchmal denke ich: Ja, ich könnte das wieder tun – noch ein kleines Menschlein, das ich lieben kann».
Gleichzeitig habe sie aber auch Bedenken, weil sie zuvor eine Fehlgeburt erlitt – diese schilderte das Model im August 2024 unter Tränen auf TikTok. Im Artikel nahm sie darauf Bezug: «Aber nach einer Fehlgeburt war es ein längerer Weg, herauszufinden, wie meine Familie aussehen soll. Will ich es noch einmal versuchen? Ich werde das Gefühl nicht los, dass es vielleicht noch nicht vorbei ist».