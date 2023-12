Torben Ulrich: Der Vater von Metallica-Drummer Lars Ulrich ist tot

Tennisspieler, Filmemacher, Schriftsteller

Torben Ulrich wurde 1928 in der Kopenhagener Nachbarkommune Frederiksberg geboren. Ab den späten 1940er Jahren war er als Tennisspieler aktiv und trat bei allen vier Grand–Slam–Turnieren an. Bei den French Open 1968 erreichte er das Viertelfinale. Ulrich führte Regie bei mehreren Dokumentarfilmen und veröffentlichte Bücher zum Thema Musik. Zuletzt lebte er in Seattle im US–Bundesstaat Washington.