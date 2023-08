Nach vier Tagen in der Klinik

Tori Spelling durfte das Krankenhaus wieder verlassen

Nach vier Tagen durfte Tori Spelling ein Krankenhaus in Los Angeles wieder verlassen. Sie wurde in einem Rollstuhl aus dem Gebäude geschoben. Warum die «Beverly Hills, 90210»-Darstellerin in der Klinik behandelt werden musste, ist weiterhin nicht bekannt.