Tori Spelling und Dean McDermott haben sich getrennt

Auch Spelling sprach einst in einem «People»-Interview bereits über den Zustand ihrer Ehe, zumindest in Ansätzen. Darin offenbarte sie allerdings, dass sie mit ihrem Partner eine Art «Co-Elternschaft» betreibe, was die Gerüchteküche zusätzlich ankurbelte. Die vor allem aus der Kultserie «Beverly Hills, 90210» bekannte Spelling lernte 2005 ihren Kollegen McDermott kennen und heiratete ihn rund ein Jahr später.