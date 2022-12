«Ich fühle mich sehr jung!»

Auch Spelling hat ausschliesslich positive Erinnerungen an die Zeit und Räume: «Ich fühle mich sehr jung... Die Art und Weise, wie wir beide auf der Couch sitzen ist wie wir früher auf der Couch am Set, in der Strandwohnung gesessen haben. Es erinnert mich an so viele Zeiten in denen wir einfach gelacht haben.»