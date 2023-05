Jennie Garth ist ihre «Seelenschwester»

Und so scheint Tori Spelling nach jedem Job zu greifen, der ein bisschen Kohle in die Kasse treibt. Vergangenes Jahr moderierte sie das Dating-Format «Love at First Lie». Auf ihrer Instagram-Seite erinnert sie gerne an die «Beverly Hills, 90210»-Zeit, was ihr wohl die meisten Klicks einbringt. Zusammen mit Jennie Garth gründete sie die Lifestyle-Marke «The BFF Collection», die im Homeshopping-TV verkauft wird. Denn auch privat kommt sie von damals nicht los: Die Frau, die ihre Traumrolle bekam, zählt zu ihren engsten Freundinnen und sei ihre «Seelenschwester». Weiter schwärmte sie Anfang April auf Instagram von ihrer einstigen Kollegin: «Meine Stimme, wenn ich Angst habe, meine Wirbelsäule, wenn ich nicht hart genug bin, meine Wahrheit, wenn ich sie nicht sehen kann.» Sie kenne und liebe Garth seit 33 Jahren, so «dass wir ohne Worte kommunizieren können».