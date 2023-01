Tori Spellings Tochter Stella kann Krankenhaus wieder verlassen

Tori Spelling beschreibt Symptome und Diagnose

Die Schauspielerin gab zudem Details zur Diagnose bekannt. «In der Notaufnahme wurde bei ihr eine hemiplegische Migräne festgestellt», schrieb sie. «Es ist ein Zustand, der eine Seite des Körpers betrifft. Anzeichen einer hemiplegischen Migräneattacke ähneln denen, die bei einem Schlaganfall auftreten würden, dazu gehören starke Kopfschmerzen auf einer Seite des Gehirns, ein Schwächegefühl und Taubheit in einer Hälfte des Körpers.» Es könne erschreckend sein, wenn man nicht wisse, was passiert oder was diese Art von Migräne auslöse, erklärte Spelling. «Obwohl ich mein ganzes Leben lang an Migräne leide, hatte ich keine Ahnung davon. Ich bin allen in der Notaufnahme dankbar. Sie waren grossartig und haben sich sehr liebevoll um sie gekümmert.»