Torwart Loris Karius ist Vater geworden

Mama und Tochter können nun gemeinsam Geburtstag feiern

Zur Welt kam das Mädchen ausgerechnet am Geburtstag von Diletta Leotta. Deshalb brachte Loris Karius auch eine kleine Geburtstagstorte ans Wochenbett. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er zudem noch ein Kussbild und gratulierte «meiner Partnerin und meiner besten Freundin» zum Geburtstag. Ab sofort gibt es am 16. August bei der Familie nun immer einen Doppel-Geburtstag zu feiern.