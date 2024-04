Totale Sonnenfinsternis: Promis lassen sich Spektakel nicht entgehen

Für Jessica Alba (42) hat die Sonnenfinsternis die Bedeutung des Abschlusses und des Loslassens: «Wo auch immer ihr seid, ob ihr die Sonnenfinsternis sehen könnt oder nicht, sie wird auf der ganzen Welt energetisch spürbar sein», erklärte sie in ihrem Post. «Deshalb hoffe ich, dass ihr euch einen Moment Zeit nehmt, um euch zu verbinden, euch mit Liebe zu füllen, mit der Energie zu meditieren, loszulassen, was euch nicht mehr dient.» Und Bonnie Tyler (72) freut sich, dass ihr Hit «Total Eclipse of the Heart» die inoffizielle Hymne des besonderen Tages ist, wie sie «Good Morning America» verriet. «Ich bin immer noch begeistert, wenn ich den Song im Radio höre», sagte Tyler. «Jedes Mal, wenn die Sonnenfinsternis kommt, spielen sie überall auf der Welt ‹Total Eclipse of the Heart› und ich werde nicht müde, es zu singen.»