Totaler Systemausfall! IT-Experte blamiert sich in «Höhle der Löwen»

Die Investoren sind zunächst begeistert, vor allem Janna Ensthaler (41), Weihnachtsfan und junge Mutter. Als erster steigt der stets nüchterne Frank Thelen aus. Carsten Maschmeyer schleicht zu Ensthaler, um einen gemeinsamen Deal einzufädeln. Doch dann steigt auch er aus, genau wie Dümmel und Judith Williams (54). Schliesslich zieht sich sogar Janna Ensthaler zurück. Zu nischig, zu saisonal, so lautet das Verdikt der Löwen. Da hilft es auch nicht, dass die Gründer Boxen auch für die Sommerferien planen. Keiner will also 150.000 Euro für zehn Prozent Firmenanteile ausgeben.