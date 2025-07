Tote Bags: Das praktische Trend-Accessoire im Sommer

Tote Bags sind die praktischsten Begleiter in diesem Sommer. Sie bieten Platz für Einkäufe, Laptop oder Strandtuch und Sonnencreme. An den Jutebeutel denkt dabei niemand mehr. In verschiedenen Materialien wie Canvas, Baumwolle, Leder und Co. werden sie zum Trend–Piece. Von diesen Modellen der Tragetasche schwärmen Fashionistas jetzt.