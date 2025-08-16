Lässig im Büro

Für alle, die auch beim Pendeln stilvoll unterwegs sein wollen, sind Tote Bags aus (Kunst-)Leder ideal. Sie sind robust genug für Laptop, Lunchbox und Notizbuch. Bei aller Funktion geht auch der Style nicht verloren. Schwarze Modelle wirken elegant und harmonieren perfekt mit dem «Office Siren»-Trend. Ein monochromes Outfit aus Anzugweste und Bundfaltenhose oder eine Kombination aus Bluse, Blazer und Midirock ergänzen die Tasche.