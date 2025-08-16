Tote Bags sind die praktischsten Begleiter in diesem Sommer. Sie bieten Platz für Einkäufe, Laptop oder Strandtuch und Sonnencreme. An den Jutebeutel denkt dabei niemand mehr. In verschiedenen Materialien wie Canvas, Baumwolle, Leder und Co. werden sie zum Trend-Piece. Von diesen Modellen der Tragetasche schwärmen Fashionistas jetzt.
Karo als raffinierter Eyecatcher
Karos sind das wohl angesagteste Muster des Sommers und wirken in hellen Blautönen besonders frisch. Model Elsa Hosk (36) liefert eine Styling-Inspiration. Die schwedische Influencerin kombiniert einen weissen Leinen-Rock mit einer blauen Hemdbluse und Kopftuch. Zum Star des Outfits wird ihre blau-weiss-karierte Tote Bag. Der Look zeigt: Wenn das Outfit schlicht ist, setzt das Muster genau den richtigen Akzent.
Klare Botschaft
Alle «Clean Girls» haben in diesem Sommer eine cremefarbene Tote Bag im Schrank. Und das aus gutem Grund: Ein weisses Shirt, eine Jeans mit heller Waschung sowie eine Cap – und das Alltagsoutfit steht. Kleine Botschaften auf den Taschen machen den Look persönlicher. Wer es gerne auffälliger mag, kann die Tasche zusätzlich mit Buttons, Patches und Charms schmücken.
Der Inbegriff von Sommer
Kein Material versprüht so viel Sommerfeeling wie Bast. Kein Wunder, dass auch gewebte Tote Bags aktuell überall zu sehen sind. Sie lassen sich mühelos zu einer weiten Hose und einem Basic-Tee, Lochstickerei-Kleidern oder Strick-Zweiteilern kombinieren. Mit Espadrilles oder Flip-Flops wird der Look für warme Tage komplett.
Lässig im Büro
Für alle, die auch beim Pendeln stilvoll unterwegs sein wollen, sind Tote Bags aus (Kunst-)Leder ideal. Sie sind robust genug für Laptop, Lunchbox und Notizbuch. Bei aller Funktion geht auch der Style nicht verloren. Schwarze Modelle wirken elegant und harmonieren perfekt mit dem «Office Siren»-Trend. Ein monochromes Outfit aus Anzugweste und Bundfaltenhose oder eine Kombination aus Bluse, Blazer und Midirock ergänzen die Tasche.