Totenwache für die Queen: Prinz Harry darf seine Armeeuniform tragen

Seit seinem Rückzug als Senior Royal im Jahr 2020 durfte er die Uniform nicht mehr zu öffentlichen Anlässen der britischen Königsfamilie anziehen. So lief er zuletzt bei der Prozession vom Buckingham Palast zur Westminster Hall am Mittwoch in einem Traueranzug hinter dem Sarg der Königin her. Auch bei Prinz Philips (1921-2021) Beerdigung im April 2021 trug er einen Anzug.