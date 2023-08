Sieg beim ESC und grösster Hit «L'italiano»

Die Todesnachricht gab Cutugnos Manager Danilo Mancuso bekannt. «Nach langer Krankheit ging es dem Sänger in den letzten Monaten schlechter», erklärte er. Eine präzise Todesursache wurde nicht genannt. Cutugno feierte zunächst seit den 1970er Jahren als Songschreiber Erfolge. So gelang etwa Adriano Celentano (85) 1979 mit dem von ihm mitgeschriebenen Lied «Soli» ein Nummer-eins-Hit. 1980 gewann Cutugno dann selbst mit «Solo noi» das renommierte Sanremo-Festival. An diesem nahm er in seiner langen Karriere insgesamt 15 Mal teil, ohne jedoch ein weiteres Mal zu triumphieren.