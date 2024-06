Tour-Aus und Krisengerüchte: Jennifer Lopez zeigt sich mit Ben Affleck

Die Ankunft vor etlichen Fotografen nutzten Jennifer Lopez und Ben Affleck also nicht wirklich dafür, Gerüchte um ein Liebesaus zu zerstreuen. Die kursieren seit geraumer Zeit, zum Beispiel als J.Lo solo die Met Gala besuchte. Ausserdem sollen die seit 2022 verheirateten Stars angeblich in getrennten Häusern wohnen. Was aber auch mit Ben Afflecks Dreharbeiten zu tun hatte.