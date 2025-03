Tour-Unterbrechung: Billy Joel muss sich von Operation erholen

Wenige Tage vor seiner Konzertshow am Samstag im kanadischen Toronto wurde die Tour gestoppt. Die ausgefallenen Auftritte sollen später in diesem Jahr oder erst 2026 nachgeholt werden. Ein «medizinisches Problem» nannte das Management des Sängers am Dienstag via Instagram als Begründung: «Die aktuelle Tournee wird um vier Monate verschoben, damit er sich von einer kürzlich erfolgten Operation erholen und sich unter Aufsicht seiner Ärzte einer Physiotherapie unterziehen kann.» Es werde erwartet, dass Joel sich vollständig erholt und die Tour am 5. Juli 2025 in Pittsburgh wieder aufnehmen kann.